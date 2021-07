Unfall auf A4 - Überholmanöver von 19-Jährigem endet tödlich – «Ich vermisse meinen Freund sehr»

So sah es nach dem Unfall auf der A4 aus.

Auf der A4 wollte R. N. einen Lastwagen via Rastplatz überholen und verursachte dabei einen Unfall.

Es war eine verhängnisvolle Fahrt, die der damals 19-jährige R. N.* in den frühen Morgenstunden im November 2017 machte. Der Schweizer fuhr ­betrunken mit 1,14 Promille vom Ausgang in Zürich-West heim nach Schaffhausen. Im Auto waren noch zwei Frauen und ein Mann im Alter von 16 bis 21 Jahren. Auf der einspurigen A4 bei Humlikon wollte er einen Lastwagen via Rastplatz überholen.