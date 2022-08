GP von Belgien: Red Bull steuert auf Doppelsieg zu – Verstappen unaufhaltsam

Runde 17/44: Der Franzose schnappt sich in einer Kurve gleich zwei Fahrer. Er zieht vor der Zielschikane aussenrum an Gasly und Ricciardo vorbei. Sehenswert!

Runde 15/44: Perez ist seinem Teamkollegen massiv unterlegen. Der Mexikaner muss noch vor Verstappen an die Box und dies, obwohl er auf den vermeintlich länger haltbaren Mediums gestartet ist. Verstappen will seinen Stint noch verlängern, geht vielleicht auf die 1-Stopp-Strategie.

Runde 4/44: Wir kehren zurück auf Renntempo. Sainz bestimmt das Tempo an der Spitze. Der Spanier verbremst sich in der Zielkurve, kann danach aber besser rausbeschleunigen und Perez hat dahinter geschlafen.

Runde 1/44: Das wars für den siebenfachen Weltmeister. Sein Renningenieur weist ihn an, zu verlangsamen und an die Box zurückzukehren.