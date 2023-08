Crew von russischem Kampfheli ausgeschaltet?

Am heutigen Gedenktag der Gefallenen sorgt in der Ukraine diese Nachricht für Aufsehen:

«Leider nein, das war eine ukrainische Operation»

Einen «Navigationsfehler» der russischen Kampfheli-Piloten schliesst man in der Ukraine aus: Der Hubschrauber fliege mit geringer Geschwindigkeit in geringer Höhe und die Besatzung sehe alle Landmarken gut. «Es ist einfach unmöglich, einen Fehler von 300 Kilometern zu machen, das ist ein (zu) grosser Kraftstoffverbrauch. Es kann keine Unfälle geben», schreibt Butusow.

Die russische Crew habe «nur aufgrund eines gut vorbereiteten Fluges bewusst» auf dem Luftwaffenstützpunkt Poltawa landen können, so Butusow weiter. Er stellte in den Raum, dass auch russische Partisanen von der «Legion Freiheit Russlands» an der Aktion beteiligt gewesen sein könnten. Gegenüber 20 Minuten verneinte dies der Sprecher der russischen Widerstandsgruppe. «Leider nein, das war eine rein ukrainische Operation», so Ilya Ponomarew.