Grippewelle: Überlastete Kindernotfallstationen – Zürich beschliesst Sofortmassnahmen

Die hohen Infektionszahlen wirken sich auch auf die Medikamentenversorgung in der Schweiz aus.

Laut dem Regierungsrat führt die hohe Auslastung der Kindernotfallstationen in Kombination mit der starken Ausbreitung des RSV zu einer Überbelastung der Kinderspitäler im Kanton Zürich und in der gesamten Schweiz.

Zürcher Spitäler mit Kindernotfallstationen sind am Anschlag: Neben dem RS-Virus, das viele Kinder ungewöhnlich stark trifft, schlägt auch die Grippewelle mit voller Wucht zu . Hinzu kommt der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, der immer kritischere Ausmasse annimmt. Wegen fehlenden Kapazitäten musste ein krankes Baby kürzlich sogar aus dem Zürcher Kinderspital verlegt werden. Der Zürcher Regierungsrat will nun Abhilfe schaffen: Er hat für das Jahr 2023 für befristete Sofortmassnahmen Subventionen im Umfang von vier Millionen Franken bewilligt.

Wie der Regierungsrat am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, hat sich die Anzahl der Notfälle in den drei Zürcher Spitälern mit Kindernotfallstationen gegenüber 2021 um bis zu 30 Prozent erhöht. Die Folgen seien längere Wartezeiten, eine vollständige Belegung aller verfügbarer Behandlungsplätze und stark eingeschränkte Möglichkeiten für Verlegungen. Zur Sicherstellung der Kindernotfallversorgung im Kanton Zürich seien die befristeten Sofortmassnahmen daher notwendig.