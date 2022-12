Mann muss mit Sohn in den Notfall, weil Kinderärzte Ferien machen

Doch teils geht es nicht anders: «Weil neun Kinderärzte gleichzeitig Ferien haben, schickten sie mich mit meinem Sohn in den Notfall», so ein 31-jähriger Vater.

Doch teils bleibt gar nichts anderes übrig, wie zwei aktuelle Fälle zeigen. So etwa der eines jungen Vaters aus der Nordwestschweiz. Nachdem sein 15 Monate alter Sohn tagelang hohes Fieber gehabt hatte, habe er das einer Fachperson zeigen wollen. «Wir wollten bewusst nicht auf den Notfall gehen, weil das aus unserer Sicht nur mit Grippe-Symptomen unnötig ist», so der 31-Jährige weiter.

Der Kinderarzt seines Sohnes mache aber gerade Ferien, so der Mann weiter: «Und von zehn weiteren Kinderärzten, die ich kontaktiert habe, sind neun momentan in den Ferien.» Alle hätten ihn zur Kindertagesklinik in der Region weitergeleitet, die wegen Überlastung wiederum auf die Notfallstation verwiesen habe: «Wenn alle Kinderärzte gleichzeitig Ferien machen, müssen wir uns nicht über volle Notfallstationen wundern.»

Stundenlang kein medizinisches Personal

Auch Angela Allevatos kleiner Sohn musste über die Festtage in den Notfall. An Heiligabend habe der 13 Monate alte Bub stundenlang fast durchgehend geschrien. «Wir hatten keine Ahnung, was mit ihm los war. So kennen wir ihn nicht», sagte die Mutter. Fieber oder Grippesymptome habe er nicht gehabt.