Basel: Überlastetes Personal – 15 Gebärende werden von Spital abgewiesen

Die Geburtenabteilung des Bethesda Spitals in Basel verhängte dieses Jahr bereits mehrfach einen Aufnahmestopp. Während Stunden gibt es dann keine Kapazität mehr, Gebärende zu betreuen. Die Betroffenen werden in solchen Fällen an ein anderes Spital verwiesen.

1 / 3 Gebärende Frauen müssen im Bethesda Spital weiterverwiesen werden, wenn zu wenige Fachkräfte auf der Station sind. 2022 waren zehn bis 15 Frauen von einem Aufnahmestopp betroffen, heisst es vonseiten des Spitals. Getty Images Gründe dafür gebe es verschiedene. Auch bei den Hebammen sei der Fachkräftemangel spürbar, so das Institut für Hebammen in Zürich. Getty Images Viele junge Frauen blieben, aufgrund der hohen Arbeitsbelastung, nach der Ausbildung nicht lange im Beruf. Pixabay

Darum gehts Das Bethesda Spital musste bereits mehrfach einen Aufnahmestopp in diesem Jahr aussprechen. Davon betroffen seien zwischen zehn und 15 Gebärende gewesen. Diese Stopps dauern jeweils ein paar Stunden, so das Spital.

Grund sei der Fachkräftemangel und eine hohe Arbeitsbelastung durch pandemiebedingte Ausfälle, so das Institut für Hebammen in Zürich.

Viele junge Frauen bleiben nicht im Beruf.

Im Basler Bethesda Spital kam es in diesem Jahr bereits elf Mal zu einem Aufnahmestopp auf der Geburtenabteilung, wie das SRF Regionaljournal berichtete. Wer sich in dieser Zeit mit Wehen auf der Station meldete, wurde an das Universitätsspital verwiesen. «Wir kommunizieren den Frauen jeweils bereits am Telefon, dass wir ein Aufnahmestopp haben und auf ein naheliegendes Spital ausgewichen werden muss», sagt Daniel Kloetzli vom Bethesda gegenüber 20 Minuten.

Sollte es sich um einen Notfall handeln oder ein Transport nicht mehr möglich sein, dürfen die Gebärenden trotz des Stopps im Bethesda bleiben.

Aufnahmestopp dauert meist nur einige Stunden

Ein Aufnahmestopp würde meist nur wenige Stunden dauern. Bisher seien schätzungsweise zehn bis 15 Frauen davon betroffen gewesen. «Dies macht nur ungefähr ein Prozent der Geburten aus, die seit Anfang Jahr im Bethesda stattfanden», relativiert Kloetzli.

Das Bethesda Spital unternehme jeweils alles, damit es nicht soweit kommen muss. Trotzdem: «Es ist natürlich nachvollziehbar, dass sich die Betroffenen darüber ärgern», führt Kloetzli weiter aus.

Dieses Jahr seien bereits 1100 Babys im Bethesda zur Welt gekommen. Obwohl die Geburtenabteilung weiter ausgebaut wurde, sei der Fachkräftemangel, wie auch die Folgen der Pandemie spürbar. «Noch immer fällt Personal wegen Corona aus, was zu erschwerten Bedingungen führt», sagt Kloetzli.

Auch im Universitätsspital käme es zum kurzzeitigen Verweisen von gebärenden Frauen. «Dieses Jahr haben wir noch keinen Aufnahmestopp ausgesprochen und wenn wir einen aussprechen, dann nur für Normalgeburten ohne Komplikationen», sagt Nicolas Drechsel vom Universitätsspital Basel. Auch ihm falle es auf, dass das Rekrutieren von Fachkräften schwieriger geworden sei.

Begehrte Ausbildungsplätze, unattraktive Arbeitsbedingungen

An mangelndem Interesse am Beruf scheint es nicht zu liegen. In der Deutschschweiz bieten die ZHAW in Zürich und die BFH in Bern Bachelorstudiengänge für Hebammen an. Jährlich seien die Studienplätze voll belegt, wie Recherchen von 20 Minuten ergaben. «Die Studienplätze wurden an der ZHAW von 60 auf 90 erhöht und jährlich bewerben sich bis zu 190 Personen dafür», sagt José Santos, Leiter Kommunikation des Departements Gesundheit der ZHAW.

Auch der Berner Studiengang vermeldet die Belegung der 75 Studienplätze. «Während Corona scheint das Interesse an einem Studium bei jungen Menschen gewachsen zu sein und es hat sich gezeigt, dass besonders Gesundheitsberufe eine sinnstiftende Tätigkeit bieten», sagt Brigitte Pfister vom Departement Gesundheit der Berner Fachhochschule.

«Einer der Gründe ist, dass viele der frisch ausgebildeten Hebammen nicht im Beruf bleiben. Die Gründe dafür sind unterschiedlich», sagt Professorin Susanne Grylka vom Institut für Hebammen an der ZHAW. Die Arbeitsbelastung sei grösser als in anderen Berufen, dadurch sei ein 100-Prozent-Pensum häufig unrealistisch, was sich negativ auf den Lohn auswirke. Einige Hebammen würden sich auch entscheiden, freipraktizierend zu arbeiten, statt in einem Spital, in dem der Schichtbetrieb zusätzlich herausfordernd sei. Dazu seien Praktikumsplätze knapp bemessen, weshalb auch nicht beliebig viele Hebammen ausgebildet werden können, fügt Grylka an.