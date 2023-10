Israelisches Paar macht Selfie während Hamas-Attacke

Das Paar feierte am Festival Tribe of Nova, als plötzlich Hamas-Terroristen die Partygäste angriffen.

Amit Bar und Nir De Jorno, die am Festival Tribe of Nova feierten, überlebten den Angriff.

Amit Bar und ihr Freund Nir De Jorno tanzten und feierten am Nova-Musikfestival auf einem Feld nahe der Grenze zum Gazastreifen, als die ersten Kugeln der Hamas fielen. Als die Israelin in Panik geriet, legte Nir seine Arme um sie und küsste Amit zärtlich auf die Lippen. Dann machte er ein Selfie – keiner der beiden wusste, ob sie den Angriff überleben.

Auf Instagram schildert Amit Bar die beängstigenden Stunden am Samstagmorgen. Es sei ein Wunder, dass sie und ihr Freund überlebt hätten. Zuerst seien Raketen gefallen. «Die Leute begannen zu rennen und zu schreien, dass es Terroristen gäbe.» Amit und Nir eilten zum Auto, um zu flüchten. «Wir hörten das Pfeifen der Kugeln in unserer Nähe, Menschen fielen um, Terroristen verfolgten uns auf Motorrädern, um uns zu töten», schreibt die Frau.

Eine starke Liebe «bis zum letzten Moment»

«Sie haben auf alles geschossen. Wir versuchten, uns nicht zu bewegen oder Lärm zu machen.» Amit richtet sich dann in ihrem Post an ihren Freund: «Ich habe dir gesagt, dass ich keine Kraft mehr habe, aber du hast mir gesagt, dass wir keine andere Wahl hätten und dass wir weiterlaufen müssten.» Das Paar versteckte sich in einem Gebüsch.

Sie denke an alle anderen Paare, «bei denen das Ende anders war». Auch an ihren Kollegen Ziv Hajabi, mit dem die beiden vom Festivalgelände geflohen sind und der immer noch vermisst wird. Amit postete auf Instagram ein Foto des Kollegen, in der Hoffnung, von ihm zu hören. «Wenn jemand von Ziv gehört oder ihn gesehen hat, kontaktiert uns bitte. So war er gekleidet, leitet es weiter.»