Förster erzählt – Überlebte Julia (8) dank eines Hochsitzes?

Hier wurde Julia gefunden. Sie sass in diesem Unterschlupf im Wald. Das Kind war so stark geschwächt, dass es nicht einmal Kraft hatte, um auf sich aufmerksam zu machen.

Was nur ein Ausflug sein sollte, wurde zu einem Martyrium: Die Schülerin aus Berlin war am späten Sonntagnachmittag beim Wandern mit ihrer Familie im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet spurlos verschwunden. Semecký und seine Kollegen suchten in Absprache mit der Einsatzleitung ein Waldstück ab, das knapp ausserhalb des offiziellen Suchradius lag.

War ein Hochsitz Julias Rettung?

«Sie war trocken und sauber, höchstwahrscheinlich hat sie die Nacht auf einem Hochsitz verbracht. So hat sie wohl überlebt», sagt der Förster zur «Bild» . Semecký würdigte die Ausdauer des Mädchens in der Natur: «Um das zu schaffen, muss sie sehr geschickt gewesen sein.»

Sein Fazit lautete: «Ich wünsche Julia ein langes und glückliches Leben – und dass sie den Wald nicht in schlechter Erinnerung behält. Und dass sie in Zukunft keine Angst vor ihm haben muss», sagt der Förster zur «Bild» .

Julia sah nachts wilde Tiere

Laut Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg hatte Julia bei der späteren Befragung erzählt, dass sie immer in Bewegung gewesen sei und in den zwei Tagen mehrere Kilometer zu Fuss zurückgelegt habe. Nachts habe sie auf einer Wiese in hohem Gras geschlafen und habe dabei auch Tiere wie Rehe, Füchse und ein Wildschwein gesehen. Weil sie sich nachts im Wald fürchtete, habe sie nicht auf sich aufmerksam gemacht.