Deutschland: Urs Fischer zum Trainer des Jahres gewählt

Jedes Jahr wird in Deutschland von Journalisten der Trainer des Jahres gekürt. Dieses Jahr holt sich ein Schweizer diesen Titel – es ist Urs Fischer, der den 1. FC Union Berlin erstmals in die Champions League geführt hat. Der Schweizer triumphierte mit 293 Stimmen klar vor Frank Schmidt (63) vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim und Christian Streich (62), der mit dem SC Freiburg erneut die Europa League erreicht hat.

Der 57-Jährige ist seit 2018 Coach der Köpenicker. Seitdem führte er sie zunächst aus der zweiten in die erste Liga, dann in die Conference League und die Europa League und nun erstmals auch in die Königsklasse. «Urs und Union Berlin haben schlau gearbeitet und seit dem Aufstieg in die Bundesliga Grosses geleistet», lobte ihn sein Freiburger Kollege Streich, der im Vorjahr zum Trainer des Jahres gekürt worden war.