Credit Suisse: UBS-Übernahme könnte tausenden Angestellten den Job kosten

Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, könnten bis zu 10’000 Stellen in Gefahr sein.

Die Gespräche, die die UBS derzeit mit der Credit Suisse und dem Bund führt, dauern noch an.

Sollte es zu einer Übernahme der Credit Suisse durch die UBS kommen, sind Tausende Arbeitsplätze in Gefahr. Die Nachrichtenagentur Reuters spricht von 10'000 Jobs, die gestrichen werden könnten.

Diese Gefahr sieht auch SRF-Wirtschaftsredaktor Reto Lipp. In der «Tagesschau» sagte er: «Beide Banken haben weit über 300 Filialen, was viel zu viele sein werden.» Lipp rechnet damit, dass ein Grossteil des Abbaus in der Schweiz erfolgen dürfte.