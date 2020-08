Abstimmung

Überparteiliches Ja-Komitee wirbt für Zustimmung zum Kinderabzug

Ende September kommt die Kinderabzugs-Vorlage zur Abstimmung. Das Ja-Komitee hat am Mittwoche seine Argumente präsentiert.

Ein Ja in der Abstimmung vom 27. September zur Kinderabzugs-Vorlage ist in den Augen des überparteilichen Ja-Komitees ein Ja zur Frauenförderung und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies hiess es am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Bern.