Connect-Netztest: Swisscom hat das beste Handynetz der Schweiz

Darum gehts Die Schweizer Mobilfunkanbieter erhalten hervorragende Noten.

Im «Connect»-Rating setzt sich die Swisscom auf den ersten Platz.

Vom Fachmagazin wird der Empfang in Zügen besonders gelobt.

Welcher Anbieter hat das beste Netz? Diese Frage beantwortet das deutsche Fachmagazin «Connect» auch in diesem Jahr. Der gross angelegte Test fand Ende Oktober 2021 statt. Vier Messfahrzeuge, ausgestattet mit je sechs Samsung-Handys, fuhren eine Strecke von insgesamt 6400 Kilometern ab. 29 Gross- und 21 Kleinstädte wurden dabei abgeklappert.

Zudem fanden sogenannte Walktests in acht Städten statt. Hier wurde das Netz unter anderem in Bahnhöfen, Cafés oder Museen getestet. «So wurden 2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner abgedeckt», heisst es in einer Mitteilung von «Connect». Die Handys (Galaxy S21+) waren so eingestellt, dass sie sich bevorzugt mit dem 5G-Netzwerk verbinden.

Zwei Mal «Überragend»

Das Resultat fiel knapp aus: «Im hart umkämpften Mobilfunkmarkt holt sich die Swisscom zum vierten Mal in Folge den Sieg», schreibt das Fachmagazin zum Ergebnis. Auf einer Skala von maximal 1000 Punkten, gab es für Swisscom 976. Die Swisscom konnte in allen Kategorien jeweils einen knappen Vorsprung erzielen, heisst es weiter. Auf Platz zwei landet Sunrise, ebenfalls mit dem Urteil «überragend» und 966 Punkten. Mit «sehr gut» landet Salt auf dem dritten Platz.

Mit zunehmendem Streaming, mobilem Surfen und App-Nutzung ist die Datennutzung für viele Nutzerinnen und Nutzer heute zentral. Sie macht darum auch fast die Hälfte (45 Prozent) der Gesamtwertung aus. Bei den Datentests in den grossen Städten liegen Swisscom und Sunrise gleichauf, auf Verbindungsstrassen und in den Kleinstädten hat Swisscom «einen hauchdünnen» Vorsprung. Salt liegt in allen Szenarien auf Platz drei, jedoch mit «sehr geringem Abstand».

Lob für Empfang im Zug

Untersucht wurde von «Connect» auch der Ausbau des 5G-Netzes in der Schweiz. «Beeindruckend ist dabei die hohe 5G-Abdeckung der beiden grossen Anbieter in Kleinstädten, auf Strassen und in der Bahn. Bei den Datenraten hat Sunrise knapp die Nase vorn. Doch auch Salt konnte seine 5G-Versorgung gegenüber dem Vorjahr erheblich steigern», schreibt das Fachmagazin.

Besonders gelobt bei allen Anbietern wird die Konnektivität im öffentlichen Verkehr. «Die Anbieter zeigen, wie Mobilfunkversorgung im Zug aussehen sollte. Dabei ist die Datenrate in Schweizer Zügen kaum schlechter als im Auto. Dies würde man sich auch in anderen Ländern wünschen», so das deutsche Magazin.

«Hä? Was meinsch?»

Solche Aussagen dürften am Telefon laut dem Netztest nur selten zu hören sein. So gebe es bei allen Anbietern nicht nur kurze Rufaufbauzeiten, sondern auch eine aussergewöhnlich gute Audioqualität. «In der Wertung hat Swisscom hier knapp die Nase vorn, was zur höchsten Gesamtpunktzahl in der Sprachdisziplin führt», heisst es.

Das Test-Team ist zufrieden mit den Ergebnissen. «Trotz verschärfter Testanforderungen sehen wir bei einigen Anbietern klare Steigerungen», so Hakan Ekmen, CEO von Umlaut. Das Unternehmen hat die Tests im Auftrag von «Connect» durchgeführt. «Beim wichtigen 5G-Ausbau zeigen sich die Verbesserungen besonders deutlich. Es ist gut für die Netzbetreiber, vor allem aber für die Kunden und Kundinnen, dass alle getesteten Anbieter im Vergleich zum Vorjahr grosse Schritte nach vorne gemacht haben.»

