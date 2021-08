WTA-Turnier in Cincinnati - Überragende Teichmann steht nach Sieg über Pliskova im Final 

Durch einen überzeugenden Sieg zog sie in den Final ein.

Jil Teichmann brilliert in Cincinnati.

Jil Teichmann steht beim WTA-Turnier in Cincinnati im Final.

Was für eine spektakuläre Woche für Jill Teichmann. Mit einer Wildcard war die 24-jährige Schweizerin beim stark besetzten WTA-Turnier von Cincinnati gestartet – nun steht sie im Final. Nachdem sie bereits die Weltnummer zwei Naomi Osaka, sowie die Olympiasiegerin Belinda Bencic ausgeschaltet hatte, überraschte Teichmann auch gegen Karolina Pliskova, die Nummer vier der Welt.

Auf überzeugende Art und Weise zog sie in ihren vierten Final auf der WTA-Tour ein. Pliskova wurde mit 6:2 und 6:4 abgefertigt. Im Final trifft Teichmann auf die Weltnummer eins, Ashley Barty. Die Wimbledon-Siegerin gewann ihren Halbfinal gegen Angelique Kerber aus Deutschland und hat in diesem Jahr bereits fünf Titel geholt.

Egal wie das Turnier für Teichmann endet, sie wird in der Weltrangliste einen grossen Sprung nach vorne machen. Bereits vor dem Final, am Sonntag um 20 Uhr, ist klar, dass Teichmann in die Top 50 der Welt vorstösst.