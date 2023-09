Überraschende Entdeckung: War Graf Draculas Veganer?

Wikipedia/Vlad the Impaler

Wikipedia/Vlad the Impaler

Vlad, der Dritte, war im 15. Jahrhundert Heerführer und Herrscher in der Walachei, die…

Graf Dracula gilt als der wohl berühmteste Vampir und Blutsauger der Welt. Nun glaubt ein internationales Forschungsteam, dass dessen menschliches Vorbild Vlad «der Pfähler» sich womöglich vegan ernährte. Diese These beruht auf einer Untersuchung von Vlads Briefen aus dem 15. Jahrhundert. «Proteine, die aus den untersuchten Briefen gewonnen wurden, ermöglichten es uns, mehr über Vlad Dracula den Pfähler herauszufinden», wie Co-Autor Gleb Zilberstein gegenüber «The Times» erklärte. Auf den Briefen waren keinerlei Rückstände von tierischen Proteinen zu finden.

Im 15. Jahrhundert war das Nahrungsangebot knapp

Die Forscherinnen und Forscher untersuchten drei Briefe aus dem 15. Jahrhundert, die von einem gewissen Vlad Dracula unterzeichnet wurden, auf Blut-, Schweiss- und Speichelpartikel sowie Fingerabdrücke. Sie isolierten 100 Proteine und analysierten sie chemisch. Daraufhin machten sie eine überraschende Entdeckung: «Die Nahrungsproteine in den Briefen finden sich nur in pflanzlichen Lebensmitteln», erläutert Silberstein. Es hätte definitiv keinerlei Spuren von Nahrungsproteinen von Tieren gegeben. «Der Prototyp-Vampir könnte daher ein Veganer gewesen sein», so Silberstein weiter.