Umfrage: 80% der Schweizer Männer rasieren ihren Intimbereich

Vier von fünf Schweizern – so viele Männer enthaaren sich regelmässig im Intimbereich . Das geht aus einer Umfrage hervor, die das Rasurlabel Gillette in Auftrag gegeben hat und die vom Marktforschungsinstitut Aytm durchgeführt wurde. Dabei wurden 291 Männer über 16 Jahren befragt, die Umfrage wurde im Deutschschweizer Raum durchgeführt.

Die Hälfte rasiert einmal in der Woche

80 Prozent der Männer in der Deutschschweiz enthaaren sich mindestens einmal im Monat den Intimbereich mit Wachs, Enthaarungscreme , dem Rasierer oder einem Trimmer. 51 Prozent der Befragten tun das sogar einmal in der Woche oder häufiger.

Intimrasur: Wo und wie kurz wird rasiert?

Dabei kommt so ziemlich jede Region vom Hodensack bis zu den Haaren um und über den Penis unter die Klinge. Nach «hinten raus» wird die Zahl hingegen etwas kleiner: Bei den inneren Oberschenkeln und den Haaren um das Gesäss legt nur noch etwa die Hälfte der Befragten regelmässig Hand an.

Deswegen rasieren sich die befragten Männer

Eine Zahl lässt aufhorchen: 19 Prozent – also fast jeder fünfte Mann – gaben bei der Umfrage an, sich in den letzten zwölf Monaten bei der Intimrasur eine Verletzung zugezogen zu haben. So können Entzündungen entstehen. Spezielle Tools zur Intimrasur und genügend Zeit minimieren das Verletzungsrisiko.