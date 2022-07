Kanton Uri : Überraschender Beinhaus-Fund in Schattdorf gibt unzählige Gebeine frei 

Archäologische Funde bringen neues Licht auf einzelne Aspekte in der Geschichte von Urner Gemeinden. So etwa auch eine römische Tonscherbe und ein doppelarmiges Kreuz.

Darum gehts In den Gemeinden Altdorf und Schattdorf kamen seit letztem Sommer an drei unterschiedlichen Orten wichtige archäologische Fundstücke ans Tageslicht.

So etwa Überreste eines Beinhauses, dessen Fundort selbst für den archäologischen Gutachter des Kantons Uri eine Überraschung war.

Aber auch ein doppelarmiges Kreuz, das aus Bronze gefertigt ist, lässt Fragen offen, wie es nach Schattdorf kam.

In den Gemeinden Altdorf und Schattdorf kamen seit letztem Sommer an drei unterschiedlichen Orten Fundstücke zutage, die ein neues Licht auf einzelne Aspekte in der Geschichte der beiden Urner Gemeinden werfen. So wurden etwa im letzten Sommer wegen der Park- und Werkleitungserneuerung im Friedhofsareal unmittelbar vor dem Kirchenschiff archäologische Sondiergrabungen nötig.

Dabei wurden die Überreste eines Beinhauses angeschnitten. «An diesem Standort haben wir nicht direkt mit dem Beinhaus gerechnet», sagt Christian Auf der Maur, archäologischer Gutachter des Kantons Uri: «Es war auch überraschend, dass die Grundmauern noch so hoch erhalten sind.» Beim Fund in Schattdorf handelt es sich sehr wahrscheinlich um das Beinhaus, das im Jahr 1520 geweiht wurde. Es bestand aus zwei Räumen: einer Art Vorraum und dem tiefer liegenden Aufbewahrungsraum, dem eigentlichen Ossuarium für die Gebeine. Getrennt waren sie durch eine Terrassierungsmauer mit einer Art Schranke oder einem Geländer aus Holz.

Bemalte Verputzreste mit figürlichen Darstellungen

«So konnte man vom Vorraum aus auf die aufgebahrten Gebeine der Verstorbenen im Ossuarium blicken», sagt Auf der Maur weiter. Die Südwestwand des Gebäudes wurde zu einem späteren Zeitpunkt vollständig erneuert. Die Wände der erhaltenen Mauern waren mit einem Kalkputz versehen. Unter dem Abbruchschutt fanden sich aber auch bemalte Verputzreste, unter anderem mit figürlichen Darstellungen.

Sie stammen womöglich aus der Pfarrkirche, die zeitgleich mit dem Beinhaus abgerissen wurde, weil sie dem Neubau der jetzigen Pfarrkirche ab dem Jahr 1728 weichen mussten. Die im Ossuarium aufgebahrten Gebeine wurden im Zuge dieser Bauarbeiten in Form einer mächtigen Knochenschicht ausplaniert. Es folgten Abbruchschichten und eine zweite mächtige Schicht menschlicher Knochen, die vermutlich im Bereich des Friedhofs, im Zusammenhang mit dem Kirchenneubau, zum Vorschein gekommen sind und wohl aus Pietäts-gründen ebenfalls im ehemaligen Beinhaus deponiert wurden.

Pfarreigründung wurde erst 1537 vollzogen

Eine erste Kapelle ist schon für das 13. Jahrhundert schriftlich belegt. Die eigentliche Pfarreigründung wurde aber erst 1537 vollzogen. Trotzdem wurden die Verstorbenen wohl schon lange Zeit vor dem Bau des Beinhauses bei der Kirche bestattet, was eigentlich laut dem Kirchenrecht nur in einer Pfarrkirche gestattet war.

Aus der über die Jahrhunderte angehäuften Friedhofserde stammt ein Kreuzanhänger, der sehr wahrscheinlich einer verstorbenen Person als Heilsbringer im Jenseits mitgegeben worden ist. Er ist aus Bronze gefertigt und weist die Form eines doppelarmigen Kreuzes auf, das dem Kreuz von Caravaca de la Cruz, einem spätmittelalterlichen Pilgerort im südöstlichen Spanien, entspricht. Der Ort soll im 13. Jahrhundert in Folge des Geschenks einer Kreuzreliquie durch den Erzbischof von Jerusalem seinen Status als Pilgerstätte erhalten haben.

Wichtig ist der Fund einer Tonscherbe eines Gefässes aus römischer Zeit

Diese Reliquie wird in einem doppelarmigen Kreuz aufbewahrt, das infolgedessen Vorlage für Pilgerabzeichen geworden ist. Im 16. und 17. Jahrhundert fand das Caravacakreuz als Hilfe gegen Krankheiten und Epidemien in Europa Verbreitung. Hinweise auf eine Pilgerfahrt nach Caravaca des auf dem Schattdorfer Friedhof bestatteten Menschen könnten sich wohl in Jahrzeitbüchern im Pfarrarchiv der Gemeinde finden lassen. Andererseits könnte es aber Ausdruck einer gehandelten Ware sein und vielleicht so seinen Weg bis nach Schattdorf gefunden haben.

Ausserdem wurden in Bötzlingen bei Schattdorf rund um den Pulverturm eine grosse Anzahl an neuzeitlichen Münzen gefunden. In Folge des Leitungsbaus der Fernwärmeerschliessung im Altdorfer Zentrum kamen Feuerstellen und Gassenpflästerungen zum Vorschein, die unter anderem die gewerbliche Nutzung dieses Dorfareals seit dem Mittelalter belegen. Dies bezeugt etwa eine Goldmünze aus dem 14. Jahrhundert, die nachweislich aus Genua stammt. «Sehr wichtig für den Kanton Uri ist ausserdem der Fund einer Tonscherbe eines figürlich verzierten Gefässes aus römischer Zeit», sagt Auf der Maur. Dies deute auf eine römische Siedlung hin, in der Nähe des Zentrums von Altdorf.