Live Fifa-WM: Besiegt Japan im Achtelfinal Kroatien?

In der Gruppenphase der WM 1998 ist Kroatien bereits das erste Mal auf Japan getroffen. Die Kroaten gewannen 1:0. 2006 dann an der Weltmeisterschaft in Deutschland landeten die beiden Nationen wieder in derselben Gruppe. Ein torloses Unentschieden war das Endergebnis. Beide Teams schieden aus, Brasilien und Australien setzten sich in dieser Gruppe durch. Tatsächlich war Luka Modric schon da Teil des Kroatien-Kaders.