WM-Quali gegen Nordirland - Überrascht Nati-Trainer Murat Yakin heute wieder mit seiner Aufstellung?

1 / 4 Im Windsor Park in Belfast trifft die Nati am Mittwoch auf Nordirland. freshfocus Für Manuel Akanji und viele seiner Mitspieler ist es bereits das dritte Duell mit Nordirland innert kurzer Zeit. freshfocus Trainer Murat Yakin könnte vereinzelt Veränderungen im Team vornehmen. freshfocus

Darum gehts Am Mittwochabend trifft die Schweiz in der WM-Quali auswärts auf Nordirland (20.45 Uhr).

Murat Yakin wird seine Aufstellung wohl trotz des guten Spiels gegen Italien etwas anpassen.

Der gesperrte Remo Freuler kehrt ins Team zurück.

Murat Yakin hat es nicht leicht. Weil gleich acht EM-Spieler fehlen, sah sich der neue Nati-Trainer vor dem Quali-Spiel gegen Italien zum Improvisieren gezwungen. Mit Fabian Frei und Michel Aebischer hielt seine Startaufstellung gleich zwei personelle Überraschungen bereit.

Weil sein Experiment mit einem Punktgewinn gegen den Europameister so gut geklappt hat, steckt Yakin vor dem Auswärtsspiel in Belfast in der Zwickmühle. «Gegen Nordirland wird es ein ganz anderes Spiel», sagt der Nati-Coach selbst. Zudem würde der zuletzt gesperrte Remo Freuler wieder zur Verfügung stehen.

Setzt Yakin am Mittwochabend im Windsor Park also auf die Elf aus dem Italien-Spiel oder kommt es zu Wechsel? «Ich werde die Aufstellung nicht gross verändern», verrät Yakin. In Belfast dürfte die gleiche Abwehr auflaufen wie am Sonntag gegen Italien. Zudem wird Remo Freuler in die Startelf rücken.

Wer muss Freuler Platz machen?

Will Murat Yakin sein Grundsystem mit Xhaka-Ersatz Frei als Ballverteiler beibehalten, muss entweder Djibril Sow oder Michel Aebsicher für Freuler Platz machen. Auch ganz vorne könnte es zu einer Veränderung kommen: «Einige Spieler spüren das Italien-Spiel noch in den Beinen. Vor allem bei Haris Seferovic müssen wir schauen, wie er die Belastung wegsteckt», sagt Yakin.

Trotzdem: Ist Seferovic fit, wird Yakin gegen die sehr physisch verteidigenden Nordiren im Sturmzentrum nicht um den Benfica-Profi herumkommen. Auch Renato Steffen und Steven Zuber dürften ihre Plätze dahinter behalten. Ruben Vargas wäre die erste Alternative.

Drittes Duell mit Nordirland

Für Murat Yakin ist es nicht das erste Auswärtsspiel in Belfast. 1998 steht er bei der 0:1-Testspiel-Niederlage 90 Minuten als Spieler auf dem Platz. Daran kann sich der Nati-Trainer aber genau so wenig erinnern wie an das 0:0 sechs Jahre später im Zürcher Hardturm. Dort wird der Innenverteidiger nach 45 Minuten ausgewechselt. «Wahrscheinlich gut, dass ich keine Erinnerungen daran habe», lacht Yakin.

Auch für zahlreiche Nati-Stars ist es das dritte persönliche Aufeinandertreffen mit den Nordiren. Schon in den Playoffs zur WM 2018 in Russland ging es zwei Mal gegen die «Green & White Army». Nach dem 1:0 in Belfast behielt die Schweiz dank des 0:0 im Rückspiel knapp die Oberhand und sicherte sich das WM-Ticket.

Aufstellung gegen Nordirland So könnte die Schweiz spielen Sommer; Rodriguez, Elvedi, Akanji, Widmer; Freuler, Frei, Aebischer, Steffen, Zuber, Seferovic