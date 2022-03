Oligarchen in der Schweiz  – «Überrascht und sprachlos» – St. Moritz reicht Beschwerde gegen SRF-Doku ein 

St. Moritz wehrt sich gegen die Darstellung ihrer Gemeinde in der SRF-Doku «Russisches Geld in der Schweiz».

Die Gemeinde St. Moritz hat Beschwerde gegen einen kritischen Beitrag des SRF eingereicht. Unter dem Titel «Russisches Geld in der Schweiz» hatte das SRF am 23. März eine Doku veröffentlicht, die das luxuriöse Leben russischer Oligarchen in der Schweiz beleuchten sollte. Insbesondere die Gemeinde St. Moritz stand dabei im Mittelpunkt. Die Doku fokussiert sich dabei auf den russischen Oligarchen und Milliardär Andrei Melnitschenko, der von den Sanktionen der Schweiz und der EU betroffen ist und seinen Wohnsitz in St. Moritz hat. Laut der EU-Sanktionsbehörde gehört er zum engeren Kreis der Putin-Oligarchen und unterstütze mit seinen Rohstofffirmen den Krieg in der Ukraine.