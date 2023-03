St. Gallen: Überraschung – Lukas Alder ist der dritte Kandidat

Die Ersatzwahl eines Mitglieds für den Ständerat in St. Gallen geht in die zweite Runde. Bis zum Ablauf der Frist am Mittwoch, 22. März, um 17 Uhr, sind bei der Staatskanzlei drei Wahlvorschläge für den vakanten Sitz des langjährigen Ständerats Paul Rechsteiner (SP) eingegangen. Alle eingegangenen Wahlvorschläge wurden von der Staatskanzlei geprüft und für gültig befunden, dies schreibt die Staatskanzlei St. Gallen in einer Medienmitteilung am Mittwochabend.