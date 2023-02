Der C43: Das ist das neue Formel-1-Auto von Alfa-Sauber

Überraschend: Der Name Sauber kehrt beim «C43» auf den Boliden zurück (etwa vorne am Boliden).

«Schlank, fies und absolut umwerfend» – so beschreibt das Alfa-Romeo-F1-Team Stake den neuen «C43». Am Dienstagvormittag enthüllte der Schweizer Formel-1-Rennstall in den SRF-Studios in Zürich via Livestream aus Hinwil das neue Auto für die kommende Saison. «Die Formel-1-Welt hat schon jetzt einen Anwärter auf den Titel des schönsten Autos in der Startaufstellung», heisst es bei Alfa-Sauber.