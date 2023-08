Hazel Brugger wird zum zweiten Mal Mami

1 / 6 Die Schweizer Comedienne Hazel Brugger wird erneut Mutter. imago images/Gonzales Photo Wann genau das Baby Nummer zwei das Licht der Welt erblickt, ist nicht bekannt. Auch hat Hazel Brugger nicht verraten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. IMAGO/Future Image Vater des Kindes ist Thomas Spitzer (34). Die beiden sind seit 2021 miteinander verheiratet. Instagram/hazelsgonnahaze

Bald sind sie zu viert! Die erfolgreiche Schweizer Comedienne Hazel Brugger (29) und ihr Ehemann Thomas Spitzer (34) erwarten ihr zweites Kind. Die frohe Neuigkeit verkündete das Paar in seinem gemeinsamen Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis». Doch allzu viel verraten sie nicht. So bleibt weiterhin unbekannt, ob ihre Tochter ein Brüderchen oder Schwesterchen bekommt und wann der Geburtstermin angesetzt ist.

Erst vor wenigen Wochen hat die 29-Jährige in einem Interview über die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen. «Ich denke, die beste Strategie ist, sich als Mutter ein bisschen überflüssiger zu machen und sich ehrlich darüber zu freuen, wenn das Kind auch andere Bezugspersonen hat. Wenn die Kita geschlossen hat, kommt halt mal ein Babysitter. Das Mühsamste ist das ständige schlechte Gewissen, das muss man ausschalten», sagte sie gegenüber der «Schweizer Illustrierte».

Brugger steht zu verletztem Ego

Weiter gab die Wahl-Berlinerin an, was das Muttersein anbelangt, heute ernüchtert zu sein. So habe sie realisiert, dass es in einer heterosexuellen Beziehung, in der die Frau das Baby gebäre, nicht möglich sei, die Verantwortung fifty-fifty aufzuteilen. Dabei bezieht sie sich auf den Fakt, dass das Kind sich natürlicherweise mehr derjenigen Person zuwendet, die es ernährt. «Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich das nicht miteinberechnet habe, auch wenn ich überzeugt bin, dass viel mehr Gleichberechtigung in der Elternschaft möglich wäre, als dies heute allgemein der Fall ist.» Der Druck der Vereinbarkeit sei für sie extrem spürbar gewesen.

Irgendwann habe sie dann kapituliert, worunter ihr Ego ganz schön gelitten habe. Das Gefühl, versagt zu haben, habe ihr enorm zu schaffen gemacht. «Aber erstens ist Versagen nichts Endgültiges und zweitens nichts Schlimmes. Je früher man seine Grenzen erkennt und akzeptiert, desto besser kann man sich sein Leben innerhalb dieser Grenzen einrichten», erklärte sie weiter.

Hazel Brugger und Thomas Spitzer halten ihr Privatleben bedeckt

Am 1. Oktober 2020 überraschte die Schweizer Moderatorin und Comedienne mit der seltenen privaten Nachricht: Sie bekomme ein Kind, schrieb sie auf Instagram und postete ein Bild mit Babybauch. «Für alle, die dachten, 2020 gibt es nur beschi**ene Nachrichten – hier mal was Gutes: Ich bin schwanger!», so Hazel.

Im Februar folgte eine weitere schöne Nachricht: Sie seien verheiratet, schrieb Hazels Freund Thomas Spitzer auf Instagram – und zwar bereits seit neun Monaten. Er schrieb zu einer Reihe von Hochzeitsbildern: «So ein unperfekter Tag, so eine schwierige Zeit, so viel anders als alles, was wir geplant haben, und trotzdem so wunderschön. Vor neun Monaten habe ich – kurz nach dem ersten Lockdown und im (wortwörtlich) kleinen Kreis – einen Ehering von Hazel und eine Lego-Ninjago-Figur von meinem Patenkind bekommen», so der Deutsche.