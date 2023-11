Belinda Bencic ist schwanger. 

In den letzten Monaten spielte Belinda Bencic fast kein Tennis. Eine Lebensmittelvergiftung soll sie daran gehindert haben. Das war wohl nur die halbe Wahrheit. Denn nun stellt sich heraus: Das Tennis-Ass ist schwanger. «Wir erwarten bald unser kleines Wunder. Wir können es kaum erwarten, dich zu treffen», schreibt Bencic auf Instagram. Dazu zeigen sie und Partner Martin Hromkovic (41) ein Paar Kinderschuhe.

Der Instagram-Post bekam sofort viele Likes und die Gratulationen häuften sich. Die Schweizer Sprinterin Mujinga Kambundji schrieb: «Ooh so schön.» Viele Tennis-Kolleginnen meldeten sich ebenfalls mit netten Nachrichten oder einfach vielen Herzen.

Goldmedaille in Tokio

Viele Fans fragten sich sicher in den letzten Monaten, wann die 26-Jährige wieder auf den Tenniscourt zurückkehren wird. Aktuell stellt sich eher die Frage, ob die Ostschweizerin schwanger weiterspielen wird oder sofort eine Pause einlegt. Aktuell ist sie mit dem Nationalteam in Sevilla und nimmt am Billie Jean King Cup teil. Ob sie dort zum Einsatz kommen wird, ist mehr als fragwürdig.