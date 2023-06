Gegen Food Waste – jetzt gibts Too Good To Go auch im Coop

Nach den Restaurants bietet Coop auch in den Läden Fresspäckli für 5.90 Franken an. Der Inhalt variiert je nach Tagesangebot.

Im Coop gibt es neu 30 Minuten vor Ladenschluss Überraschungspäckli um Food Waste zu vermeiden. Coop Darin sind Produkte aus dem Frisch-Convenience-Bereich wie Salate, Sushi, Sandwiches, Müesli, Suppen sowie Artikel aus dem Bereich Pasta, Pizza und Säfte. Coop Coop arbeitet dafür mit Too Good To Go zusammen. Too-Good-to-Go-Länderchef-Schweiz Georg Strasser (links) und Marc Helfenstein, Category Manager Frisch-Convenience von Coop, präsentieren die Überraschungs-Papiersäcke. Coop

Coop und Too Good To Go: Darum gehts Coop-Supermärkte bieten neu Überraschungspäckli.

Sie lassen sich über die App von Too Good To Go kaufen.

Sie kosten 5.90 Franken, der Warenwert beträgt mindestens 18 Franken.

Coop führt ab Montag das Too Good To Go-Angebot in allen Supermärkten ein. Nach den Coop-Restaurants und Karma-Shops vor zwei Jahren kommen jetzt auch die Läden dazu, wie die Detailhändlerin mitteilt.

So funktionierts

Die Lebensmittel-Päckli enthalten Produkte, die nur noch am aktuellen Tag verkauft werden können. Sie sind über die Too-Good-To-Go-App bestellbar und rund 30 Minuten vor der Schliessung des jeweiligen Supermarkts an der Kasse oder am Kiosk erhältlich. Die Produkte sollte man am gleichen Tag verzehren.

Das ist drin

Das ist eine Überraschung. Je nach Tagesangebot variiert der Inhalt der Überraschungspäckli, wie Coop-Sprecherin Rebecca Veiga zu 20 Minuten sagt. Es seien Produkte aus dem Frisch-Convenience-Bereich wie Salate, Sushi, Sandwiches, Müesli, Suppen sowie Artikel aus dem Bereich Pasta, Pizza und Säfte.

Das kostet es

Ein Päckli kostet 5.90 Franken. Der ursprüngliche Warenwert der Produkte betrage mindestens 18 Schweizer Franken.

Darum macht Coop bei Too Good To Go mit

In der Schweiz fallen 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittelverluste pro Jahr an, wie Zahlen vom Bundesamt für Umwelt von 2019 zeigen. Das entspricht 330 Kilogramm pro Person und Jahr.

Wirfst du viel Essen weg? Ja, das kommt oft vor. Ich achte darauf, dass es möglichst selten passiert. Nein, so gut wie nie.

Die Vermeidung von Food Waste sei Coop ein grosses Anliegen. Die Detailhändlerin spende deshalb auch Lebensmittel an die Schweizer Tafel und an Tischlein deck Dich. «Letztes Jahr spendete Coop 20 Millionen Teller für artmutsbetroffene Menschen. Damit ist Coop die grösste Spenderin von Lebensmitteln an die beiden sozialen Organisationen», so Veiga.

Das ist Too Good To Go

Das dänische Unternehmen gibt es seit 2015. Es verbindet seine gleichnamige App mit Restaurants und Geschäften, die unverkaufte, überschüssige Lebensmittel haben. So können sie das Essen zum vergünstigten Preis verkaufen und damit Food Waste vermeiden. Auch andere Läden wie die Migros und Volg nutzen die Anti-Food-Waste-App von Too Good To Go.

Verbilligte Fresspäckli der Swiss gehen weg wie warme Weggli Statt fortzuwerfen, verkauft die Swiss übrig gebliebene Sandwiches, Brioches und Salate von Sprüngli zum reduzierten Preis. Das Angebot gibts auf den letzten Flügen des Tages. Je nach Verfügbarkeit enthalte das Fresspäckli ein, zwei oder drei Produkte und koste vier, acht oder zwölf Franken. Das Angebot werde rege genutzt, die Rückmeldungen der Fluggäste seien durchwegs positiv, sagt Sprecher Pelzer.