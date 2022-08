Premier League: Überraschungswechsel? Manuel Akanji soll kurz vor Transfer zu ManCity stehen

IMAGO/Action Plus

Für den BVB hat der Schweizer in dieser Saison noch kein Spiel bestritten.

Wie «The Athletic» schreibt, stehen die Citizens und der BVB kurz vor einer Einigung. Im Raum steht eine Ablösesumme von 17,5 Millionen Franken. Bereits länger war klar, dass der 27-jährige Schweizer den BVB verlassen will. Der Vertrag des Winterthurers läuft noch ein Jahr und der Bundesligist möchte für den Innenverteidiger noch etwas Ablöse erhalten. In der aktuellen Saison stand Akanji noch bei keinem Spiel im Dortmund-Kader. Für Dortmund ist Akanji in viereinhalb Jahren 158 Mal aufgelaufen, für die Nati hat Akanji 41 Partien absolviert.