«Kultureller Genozid» - Überreste von 215 indigenen Kindern bei kanadischem Internat gefunden

Die Kinder gehörten dem indigenen Stamm der Tk’emlups te Secwépemc an. «Wir wussten schon lange davon in unserer Gemeinde. Nun aber konnte der Tod der Kinder verifiziert werden», sagt Rosanne Casimir, Häuptling der Tk’emlups te Secwépemc. «Unseres Wissens handelt es sich bei den verschwundenen Kindern allesamt um undokumentierte Todesfälle.»

«Kultureller Genozid»

Schätzungsweise 150’000 Kinder besuchten solche Schulen, die über ganz Kanada verteilt bestanden. Das Internat in British Columbia wurde 1890 gegründet und wurde bis zu seiner Auflösung 1978 von der Katholischen Kirche geführt. Sie wurde kaum mit staatlichen Geldern unterstützt, was die ohnehin schon prekären Bedingungen zusätzlich verschlechterte.

Gewalt, Krankheiten, Tod

Dokumente, die der kanadischen Aufarbeitungskommission zugespielt wurden, zeigen, wie schrecklich die indigenen Kinder an diesen «Assimilierungs»-Schulen behandelt wurden. Weil sich 285 Schülerinnen und Schüler fünf Schlafsäle teilen mussten, kam es zu Ausbrüchen von Tuberkulose, Masern, Grippe und anderen Infektionskrankheiten. Ein Indigener, der die Schule in den 1920er-Jahren besuchte, sagt zudem: «Jeder Schüler und jede Schülerin hungerte.»

Gewalt als Mittel der Erziehung war an der Tagesordnung. Noch in den 1960er-Jahren empfahl der damalige Rektor des Internats, Streit unter den Kindern folgendermassen zu regeln: «Man setze die beiden Streithähne in einen Boxring, gebe ihnen Handschuhe und lasse sie so lange aufeinander einprügeln, bis beide nicht mehr können.»