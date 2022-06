Erschrockene Leser: Überschallknalle hörbar – Zwei F/A-18 begleiten Flugzeug der Swiss nach Zürich

Weiter berichtet der News-Scout, das Flugzeug sei dann in Zürich lange auf dem Rollfeld stehen geblieben.

Wie ein News-Scout berichtet, ist ein Flugzeug der Swiss von zwei F/A-18 auf ihrem Anflug auf den Flughafen Zürich Kloten begleitet worden. Der Flugzeug sei aus Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, in die Schweiz geflogen. Nach der Landung seien die beiden F/A-18 weitergeflogen. Weiter berichtet der News-Scout, das Flugzeug sei dann in Zürich lange auf dem Rollfeld stehen geblieben, bevor es dann den Runway verlassen habe. Der Leser, der sich mit der Materie gut auskennt, sagt, dass die Kampfjets sehr lange an der Seite der Maschine geflogen seien. «Ich konnte es gut sehen.»