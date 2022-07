Unwetter Schangnau: Überschwemmtes Hotel geplündert – nun wird es Tag und Nacht bewacht

Bei den Überschwemmungen in Schangnau Anfang Juli war der Gasthof Kemmeriboden-Bad stark betroffen. Das Hotel wurde überflutet und Personal und Gäste mussten sich in den ersten Stock retten. Kurz darauf sollen Diebe ins Hotel eingedrungen sein und dieses geplündert haben. Nun werde der Betrieb von Sicherheitskräften bewacht und das Gebiet rundherum sei abgesperrt, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

«Wer nichts zu tun hat dort hinten, soll jetzt bitte nicht kommen»

Die heftigen Niederschläge am 3. und 4. Juli richteten in der Gemeinde Schangnau grosse Schäden an. Die Emme war stark angeschwollen und es war zu verheerenden Überschwemmungen gekommen. Der Besitzer des überfluteten Kemmeriboden-Bads, Reto Invernizzi, sagte zu 20 Minuten: «Ich hatte nur vier Minuten Zeit, die Gäste in Sicherheit zu bringen.» Er sei froh gewesen, dass alles relativ ruhig abgelaufen sei. Obschon vieles zerstört wurde, zeigte er sich zuversichtlich: «Wir werden alles wieder aufbauen und gestärkt zurückkommen.»