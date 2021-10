120’000 Menschen evakuiert : Überschwemmungen in China fordern mindestens 15 Todesopfer

In der der nordchinesischen Provinz Shanxi sind nach extremen Regenfällen mehr als 1,7 Millionen Menschen von schweren Überschwemmungen betroffen.

Bei schweren Überschwemmungen in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere werden vermisst, wie Chinas Staatsfernsehen am Dienstag berichtete. Es seien die schlimmsten Fluten in einem Herbst in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.