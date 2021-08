Schwarzmeer-Region : Überschwemmungen in der Türkei fordern mindestens 57 Todesopfer

Heftige Regengüsse setzten ganz Ortschaften unter Wasser und rissen Häuser ein. Aufgrund der Sturzfluten starben mindestens 57 Menschen.

In der Türkei sind durch Überschwemmungen und Erdrutsch am Schwarzen Meer bisher mindestens 57 Menschen gestorben. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad teilte am Samstag mit, in der Provinz Kastamonu seien seit dem Starkregen vom Mittwoch 46, in Sinop acht Menschen und in Bartin eine Person ums Leben gekommen.