Andauernde Regenfälle : Überschwemmungen in Serbien und Kosovo – Retter bergen toten Mann

In Serbien wurden bis Donnerstagnachmittag in den Gemeinden Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje, Priboj und Brus 57 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht, teilte das serbische Innenministerium mit.

Von dem Wetter betroffen waren neben Serbien Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien und der Kosovo. Nach anhaltenden Regenfällen traten die Flüsse Ibar, Raska, Westliche Morava und Lim sowie andere Gewässer über die Ufer und überfluteten Häuser und Verkehrswege. In Novi Pazar rissen die Fluten der Raska am Donnerstag zwei Menschen mit, die seitdem als vermisst gelten.

In Serbien wurden bis Donnerstagnachmittag in den Gemeinden Novi Pazar, Sjenica, Prijepolje, Priboj und Brus 57 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht, teilte das serbische Innenministerium mit. Im Kosovo waren vor allem der Nordteil der Stadt Mitrovica sowie umliegende Dörfer von den Überschwemmungen betroffen. Im Stadtteil Bosnische Mahalla in Nord-Mitrovica wurden zwei Wohngebäude evakuiert, berichtete das kosovo-serbische Nachrichtenportal «kossev.info» unter Berufung auf eigene Reporter. Im Dorf Zvecan nördlich von Mitrovica wurden 50 Häuser überschwemmt.