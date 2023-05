Überschwemmungen in Italien: Tierretter im Einsatz

Verzweifelte Anrufe

Gerichtet sind die Worte an ein Team bestehend aus Freiwilligen, die im Schlamm im Einsatz stehen. Zusammen rudern sie von Haus zu Haus und suchen nach den vermissten Haustieren, um sie zu retten. «Manchmal rufen uns die Besitzer verzweifelt an und sagen uns, wo sie zu finden sind», sagt Michela Vittoria Brambilla, die Koordinatorin der Rettungsaktion, gegenüber dem «Corriere della Sera».

Oftmals seien es jedoch die Freiwilligen selbst, die verängstigte Hunde in nicht überfluteten Ecken verlassener Häuser oder an Bäumen festklammernde Katzen fänden. «Wenn wir nicht vorbeigekommen wären, wären sie verhungert oder ertrunken.» In Conselice seien Pferde und Esel gerettet worden. Die Tiere seien nun in Ställen untergebracht, wo sie Schutz und Nahrung haben.