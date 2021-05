Auf dem Papier dürfte das Duell der Weltnummer 8 gegen die 204 eine klare Sache sein. Doch bekanntlich ist Sand alles andere als die Lieblingsunterlage des 20-fachen Grand-Slam-Siegers. Und der letzte Auftritt auf Sand von Federer war dann auch gleich ein kurzer: Beim heimischen ATP-Turnier in Genf verlor der 39-Jährige nach längerer Verletzungspause sogleich seine erste Partie gegen den Spanier Pablo Andujar. Dass Letzter in bestechender Form ist, bewies er am Sonntag, als er in seiner Erstrunden-Partie den zweifachen Paris-Finalisten Dominic Thiem in fünf Sätzen schlug – nachdem er die ersten beiden Durchgänge notabene verloren hatte.