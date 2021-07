Basler Hafenareal - Überwachte Regierung Party-Hotspot mit doppelt nutzlosen Kameras?

Das Basler Hafenareal um die Uferstrasse geriet im Frühjahr mehrfach in die Schlagzeilen. In der Nacht auf den 9. Mai wurde dort an einer illegalen Party ein 15-Jähriger lebensbedrohlich mit einem Messer am Herz verletzt. Der Kanton ergriff in der Folge Massnahmen und brachte die Situation unter Kontrolle. Dass zu diesen Massnahmen auch heimlich installierte Überwachungskameras gehören, haben die «bz Basel» und «Bajour» kürzlich aufgedeckt.