Überwachung am Arbeitsplatz: Was ist erlaubt?

Immer wieder überwachen Firmen heimlich die Computer ihrer Mitarbeiter – und riskieren so, ihr Vertrauen zu verlieren. Zudem sind solche Aktionen illegal, so ein IT-Experte und Anwalt.

Darum gehts Einige Arbeitgeber überwachen heimlich die PC-Aktivitäten ihrer Mitarbeiter.

In Bezug auf Datenschutz- und Arbeitsrecht ist das problematisch, sagt IT-Experte Martin Steiger.

In einigen Fällen sind strengere Kontrollen aus Sicherheitsgründen aber legitim.

Alle Formen von Tracking oder Überwachung sollten aber transparent kommuniziert werden.

Die Covid-Pandemie hat die Arbeitsplatz-Kultur grundlegend verändert. Wer konnte, verlegte sein Schaffen in die eigenen vier Wände. Seither hat sich das Prinzip der Arbeit im Homeoffice in vielen Unternehmen als Standard etabliert.



Dies führt immer wieder zu Diskussionen rund um die Arbeitseffizienz, denn manch ein Arbeitgeber befürchtetet, dass die Mitarbeitenden daheim weniger leisten als im Büro. Da ist die Versuchung für Vorgesetzte gross, über die IT-Abteilung oder mit anderen Mitteln die Arbeit von Mitarbeitenden zu überwachen. Das wiederum führt zu rechtlichen und ethischen Fragen.

Angestellte werden überwacht und schützen sich

Reto M.*, der als Informatiker bei einer kantonalen Behörde arbeitet, berichtet gegenüber 20 Minuten von einer solchen Überwachung am Arbeitsplatz. Bei ihnen sei das private Browsen grundsätzlich verboten. Einige Mitarbeiter seien deshalb schon heimlich kontrolliert worden. Habe sich der Verdacht bestätigt, seien sie konfrontiert und ermahnt worden. Ein solcher Fall führte laut Reto M. dazu, dass ein Mitarbeiter genug hatte und kündigte. Seine Begründung: Das Vertrauen war nicht mehr da.

Auch auf Social Media berichten Nutzerinnen und Nutzer von ihren aktuellen Erfahrungen zum Thema. Einige schützen sich präventiv vor unerwünschten Blicken: «Ich habe im Homeoffice eine Firewall auf meinem PC installiert, die den ganzen Traffic der Arbeit auf ein anderes Netzwerk weiterleitet», schreibt ein User auf Reddit.

Seit der Corona-Pandemie hat sich das Homeoffice etabliert. Viele geben sogar an, zu Hause produktiver zu sein als im Büro. 20M

An diese Regeln muss sich der Chef halten

Muss der Arbeitgeber also seinen Mitarbeitenden Bescheid geben, wenn eine solche Kontrolle stattfindet? Absolut, sagt Martin Steiger, IT-Experte und Anwalt. Doch dann sei es bereits zu spät. Statt einer nachträglichen Information sollte eine Vorwarnung erfolgen, bevor es überhaupt zu einer solchen Situation kommt: «Der Arbeitnehmer ist datenschutzrechtlich verpflichtet, alle Arten von Überwachung inklusive Begründung im Vorhinein transparent zu machen», so Steiger.

Steiger hat Kenntnis von konkreten Fällen. Dabei würden Analyse-Tools verwendet, die es etwa bei Microsoft für die App Teams gibt, um die Aktivitäten von Einzelpersonen zu tracken. In den meisten Unternehmen sei diese Art der potenziellen Überwachung jedoch geregelt. «Die Leute in der IT wissen im Idealfall, was erlaubt ist und Mitarbeitende sollten bei solchen Prozessen bereits ab dem ersten Tag informiert sein», so Steiger. Der Chef dürfe normalerweise also nicht einfach bei der IT hereinplatzen und willkürlich nach Daten fragen.

Das sind die Ausnahmen

Die Art der Daten spiele aber auch eine Rolle. Wenn aus Qualitätsgründen beispielsweise Leistungsparameter überprüft werden, sei das legitim, so Steiger. So etwa bei einem Telefondienst oder in einem Betrieb, wo der Output oder die Leistung messbar ist, ohne dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Auch das klassische Ein- und Ausstempeln gehört zu einer legalen und verbreiteten Methode der Überwachung der Arbeitszeit.

In gewissen Fällen sei darüber hinaus eine strengere Kontrolle aus Sicherheitsgründen nötig. Zum Beispiel, wenn in einer Bank mit heiklen Daten gearbeitet wird oder Überwachungskameras zum Schutz der Mitarbeitenden betrieben werden. «An solchen Orten bestehen Sicherheitsrisikos, die man möglichst minimieren will. Die Mitarbeitenden wissen dann meistens im Detail Bescheid, was überwacht wird und was nicht», so Steiger. Trotzdem gelte auch hier die Verhältnismässigkeit.

Call Center überwacht Homeoffice-Mitarbeiter mit Kamera Vor zwei Jahren sorgten Berichte für Aufsehen, wonach die französische Firma Teleperformance ein System zur Überwachung von Mitarbeitenden im Homeoffice mit Kameras testete. Die Überwachungssoftware für die Kamera merkt, ob jemand isst, sich vom Laptop entfernt oder ein zweites Gesicht vor dem Bildschirm erscheint. Die Software nutzt Künstliche Intelligenz, um während der Arbeitszeit nach Verstössen gegen die Arbeitsregeln zu suchen. Teleperformance sagte dazu, man halte sich an die jeweils lokal geltenden Datenschutz- und Arbeitsrechtsbestimmungen. Für die Unia ist Überwachung nicht der richtige Weg: «Überwachung gewährleistet nicht, dass die Leute ihre Arbeit machen», sagte Unia-Mediensprecher Philipp Zimmermann im April 2021 zu 20 Minuten. «Wenn jemand im Homeoffice statt zu arbeiten stundenlang draussen das schöne Wetter geniesst, merkt man das auch sonst.»

So kannst du dich vor Überwachung schützen

Die wichtigste Regel lautet, den Arbeitscomputer für nichts anderes ausser die Arbeit zu gebrauchen. Wer viel auf Social Media unterwegs ist, persönliche E-Mails anschaut, Shopping-Aktionen sucht oder andere private Aktivitäten auf dem Arbeitsgerät vornimmt, sollte sich bewusst sein, dass diese im Unternehmen einsehbar sind.

«In einer Vertrauenskultur sollte es möglich sein, ohne Überwachung auf seine Mitarbeitenden zählen zu können» Martin Steiger, IT-Experte und Anwalt

Wer annimmt, überwacht zu werden und sich nicht sicher ist, sollte das Gespräch mit den Vorgesetzten suchen. «So können Missverständnisse beseitigt werden und es kann in einem ersten Schritt intern Beschwerde eingereicht werden», so Steiger. «Klappt das nicht, muss man es eventuell eskalieren lassen und sich auf das Datenschutz- und Persönlichkeitsrecht stützen», sagt der IT-Experte weiter. Das sei jedoch komplex und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer habe wenig Aussichten auf Erfolg. «In einer Vertrauenskultur sollte es aber möglich sein, ohne Überwachung auf seine Mitarbeitenden zählen zu können.»

*Name der Redaktion bekannt.

