Gossau SG - Überwachungskamera zeigt das dreiste Vorgehen eines Velodiebes

«Mein Fahrrad wurde von diesem jungen Mann «ausgeliehen» und noch nicht wieder zurückgebracht. Bitte bring das Fahrrad zurück oder melde dich», schreibt Ralf Zeller auf seiner Facebookseite. «Herzlichen Dank!», fügt er noch an. Zu seinem Beitrag postet er zwei Bilder einer unbekannten Person, die ein Velo in der Hand hält und offenbar mitnimmt. Die Bilder stammen von einer Überwachungskamera, die die gesamte Tat filmt. Der Fall ereignete sich am vergangenen Samstagnachmittag in Gossau SG, vor Zellers Geschäft.