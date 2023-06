Taylor Swift: Es gibt ein zusätzliches Schweiz-Konzert

Somit tritt die 33-Jährige am 9. und am 10. Juli 2024 im Letzigrund-Stadion in Zürich auf.

Darauf haben Fans seit Jahren gewartet: Taylor Swift (33) kommt im kommenden Jahr erstmals in die Schweiz! Die 33-Jährige hat vergangene Woche erst die Konzertdaten für ihre «The Eras Tour» in Europa bekannt gegeben – dabei macht sie im Stadion Letzigrund in Zürich halt. «Aufgrund der überwältigenden Nachfrage wurde nun ein zusätzlicher Termin hinzugefügt», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.