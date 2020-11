Netflix laufen die Kunden in Scharen davon

Der neue Netflix-Film «Cuties» sorgt für heftige Reaktionen. Der preisgekrönte französische Tanzfilm soll die problematische Sexualisierung von jungen Mädchen in der Popkultur aufzeigen. Doch Kritiker werfen dem Film vor, das zu zeigen, was er kritisiert: 11-jährige Mädchen in sexualisierten Posen. Politiker und Social-Media-Nutzer beschuldigen Netflix der Kinderpornografie. Bereits im Vorfeld des Films trendete deshalb das Hashtag #CancelNetflix auf Twitter. Nach der Veröffentlichung von «Cuties» im September stiegen die Kündigungen der Netflix-Abos um 800 Prozent. Die Auswertung von zwei Analysefirmen ergab, dass die Abokündigungswelle bei Netflix bedeutend anstieg, kurz nachdem die Boykott-Aktion startete, wie die britische «Daily Mail» schreibt. So verlor Netflix nach Veröffentlichung des Streifens fünfmal so viele Abonnenten wie im Vormonat.