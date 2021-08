Luzern braucht das Wunder - Males schiesst Basel in Front – Edelfan Federer jubelt auf der Tribüne

Sechs Pflichtspiele, sechs Siege. So lautet die stolze Bilanz des FC Basel in dieser noch jungen Saison. Neben zwei Gala-Auftritten in der Super League gegen Sion und Servette hatte die Mannschaft von Patrick Rahmen auf dem europäischen Parkett jüngst aber etwas mehr zu kämpfen. Im Hinspiel in Budapest zeigten die Basler gegen Ujpest ihren bisher schlechtesten Auftritt, konnten die Partie am Ende aber doch noch mit einem 2:1 knapp für sich entscheiden. Damit würde dem FCB heute ein Unentschieden bereits fürs Weiterkommen reichen.