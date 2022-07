Super League: Überwindet St. Gallen den Winti-Fluch?

Den Start in die neue Saison hatten sich die Ostschweizer definitiv anders vorgestellt. Die Espen unterlagen im ersten Spiel der neuen Spielzeit Servette 0:1. Bereits in den Startminuten wurden die Espen auf dem falschen Fuss erwischt: Sie kassierten früh einen herrlichen Treffer und konnten dann trotz vieler Anstrengungen nicht reagieren. Das Team von Trainer Peter Zeidler kam in der ersten Halbzeit zu einigen Möglichkeiten, konnte diese aber nicht verwerten. In der zweiten Halbzeit gelang den Espen dann nicht mehr viel Zählbares. In den Schlussminuten hätten die St. Galler beinahe noch getroffen, es sollte allerdings nicht sein. So stehen die Espen nach der ersten Runde noch ohne Punkte und noch ohne eigenes Tor da. In der Tabelle belegen sie derzeit damit den neunten Platz.