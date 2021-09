Was für ein Foto-Finish! Michael Cherry liess sich auf den letzten Metern beinahe noch von James überholen, doch am Ende hat er wegen einer Hunderstelsekunde doch die Nase vorn. Hauchdünn geht die Entscheidung zu Gunsten des US-Amerikaners. In 46,38 landet Ricky Petrucciani auf Rang 7.