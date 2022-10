Voliere Thun: «Überzeugter Single» – das sind eure Reaktionen  auf das Schicksal von Kakadu Jimmy

Jimmy ist in der Gegend für sein Lachen bekannt. Natalie (Privat) / Voliere Schwäbis

Darum gehts In der Voliere Schwäbis lebt seit über 20 Jahren ein Gelbwangenkakadu in Einzelhaltung namens Jimmy.

Jimmy ist sehr menschenbezogen, weswegen eine Verpaarung bisher nicht möglich war.

Das Amt für Veterinärwesen beharrt nun darauf, dass der Kakadu verpaart wird.

Die meisten Userinnen und User finden, dass Jimmy alleine bei seiner Besitzerin bleiben soll.

Alle sind sich einig: Das Tierwohl steht an erster Stelle.

Gelbwangenkakadu Jimmy lebt seit über 20 Jahren in der Voliere Schwäbis. Jimmy ist ein Einzelgänger. «Mir ist bewusst, dass laut Gesetz die Einzelhaltung dieser Vögel verboten ist. Jimmy hat sich jedoch in der Vergangenheit gegen eine Verpaarung gesträubt. Er griff die anderen Vögel an», erklärt seine Besitzerin C.W.* Jimmy muss trotzdem gehen: Er soll in einer Auffangstation verpaart werden.

«Der Jimmy ist doch so happy» Hundepfote1

Viele 20-Minuten-Userinnen und -User verstehen die Entscheidung des Veterinäramtes nicht und fühlen mit Jimmy mit: «Der Jimmy ist doch happy so, dann lasst ihn in seiner gewohnten Umgebung, wo er mit seinem Wesen tagtäglich anderen eine Freude bereiten kann», sagt Hundepfote1. Grundsätzlich findet Bärnermeitschi1980 es gut, dass es das Gesetz gibt. Die Userin findet jedoch auch, dass man je nach Situation, und vor allem zum Wohle des Tieres entscheiden sollte: «In diesem Fall ist es Quälerei und Stress für Jimmy, ihn nach 20 Jahren Einzelhaltung umzugewöhnen!»

«Ich bin auch glücklich alleine» mein-ja-nur

1 / 2 Gelbwangenkakadus können unter Umständen bis zu 60 Jahre alt werden. Voliere Schwäbis Die Voliere Schwäbis liegt an der Aare in Thun und ist kostenlos zugänglich. Voliere Schwäbis

Viele Userinnen und User sehen Jimmy als selbstbewussten Vogel, der sich eigenständig für seinen Lebensstil entschieden hat. Meieili1291 schreibt: «Ein überzeugter Single, dieser Jimmy, so wie es auch bei uns Menschen anzutreffen ist. Ich wünsche ihm, dass er schnell wieder in sein gewohntes Umfeld zurückkehren kann!» Viele Userinnen und User möchten sich nicht in Jimmys Situation wiederfinden: «Ich bin auch glücklich alleine und treffe mich mit Menschen, wenn ich Lust dazu habe. Eine Zwangsverpaarung würde auch mich in Grund und Boden erschüttern. Im Gegensatz zu Jimmy kann ich aber frei entscheiden. Armer Jimmy», findet mein-ja-nur.

«In einem Schwarm kann die Kakadu-Dame den richtigen Partner finden» Admumen

Doch damit sind nicht alle 20-Minuten-Userinnen und -User einverstanden: User Admumen schreibt, dass eine Verpaarung nach einigen Jahren noch sehr gut möglich sei, es brauche nur Geduld und den Willen dazu. «In einem Schwarm kann die Kakadu-Dame Jimmy (ist übrigens ein Weibchen) sich an die Artgenossen gewöhnen und den richtigen Partner finden.»

«Da ein Kakadu sehr alt wird, besteht eine grosse Chance, dass er noch ein artgerechtes, glückliches Leben erhält. In Thun gibt es übrigens keine vogelkundigen Tierärzte, das Veterinäramt hat Spezialisten für Vögel und die haben viel Erfahrung in dieser Sache», so Admumen.

* Name der Redaktion bekannt.

