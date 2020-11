Was heisst das für die Schweiz? : Uefa bestraft Norwegen mit Forfait-Niederlage

Weil Norwegen wegen Corona nicht zu einer Nations-League-Partie antreten konnte, verliert das Team am grünen Tisch. Ist dieses Urteil ein gutes Signal für die Schweizer Nati?

Was bedeutet dieses Urteil für die Schweizer Nationalmannschaft?

So hat die Uefa entschieden.

Bittere Nachricht für Norwegens Nationalteam: Die aus Corona-Gründen abgesagte Nations-League-Partie gegen Rumänien wird als Niederlage gewertet. Angesichts des positiven Corona-Falls bei den Norwegern und der Absage durch den norwegischen Fussballverband habe das Spiel am vergangenen Sonntag nicht wie geplant in Bukarest stattfinden können, teilte die Europäische Fussball-Union (Uefa) am Mittwoch mit.