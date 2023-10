Uefa gibt Austragungsorte der EM 2028 und der EM 2032 bekannt

Am Dienstagmittag verkündete die Uefa, die Gastgeber der EM 2028 und der EM 2032. Es gibt keinen alleinigen Gastgeber.

Gareth Bale erhielt von Uefa-Präsident Ceferin als Botschafter den Zuschlag. REUTERS

Die Gastgeber der beiden Fussball-Europameisterschaften nach der EM 2024 in Deutschland stehen fest. 2028 werden Grossbritannien und Irland das Turnier austragen, 2032 findet die EM in Italien und der Türkei statt. Das entschied die Uefa bei einer Sitzung in Nyon.

Die zehn Stadien der EM in fünf Jahren stehen ebenfalls bereits fest: Neben dem Londoner Wembleystadion – mit einem Fassungsvermögen von 90'000 Zuschauern die grösste Spielstätte – finden in England auch Spiele im Tottenham Hotspur Stadium (London), Etihad Stadium (Manchester), dem noch nicht fertiggestellten Everton Stadium (Liverpool), dem St. James› Park (Newcastle) und dem Villa Park (Birmingham) statt.

Wales ist mit dem Principality Stadium in Cardiff vertreten, Schottland mit dem Glasgower Hampden Park und Irland mit dem Dublins Aviva Stadium. In Nordirland wird im Casement Park in Belfast gespielt.

Ausweitung der EM kostet alleinige Gastgeber

Der türkische Verband war bereits bei mehreren Anläufen gescheitert und wäre auch bei einem offenen Wettstreit mit Italien nur Aussenseiter gewesen. Da der WM-Gastgeber von 1990 allerdings absehbar keine zehn EM-reifen Arenen gebaut oder renoviert bekommen hätte, entschieden sich beide Verbände zu einer gemeinsamen Kandidatur. Dafür rückte die Uefa auch von ihrer eigentlichen Richtlinie ab, dass nur benachbarte Länder zusammen eine EM ausrichten können.

Mit der Doppelvergabe setzt sich der Trend fort, dass es für die ausgeweiteten Turniere immer seltener mehrere Bewerbungen und kaum noch Kandidaturen einzelner Länder gibt. Durch die Ausweitung der EM auf 24 Teilnehmer und 51 Partien gibt es auch in Europa immer weniger Kandidaten, die das Turnier alleine stemmen können. Vor zwei Jahren fand das Kontinentalturnier während der Corona-Krise in insgesamt elf Ländern statt.