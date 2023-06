Europa League: Uefa eröffnet Verfahren gegen José Mourinho

Der FC Valencia und Nati-Verteidiger Eray Cömert machen einen grossen Schritt Richtung Ligaerhalt. Zu Hause feierten der abstiegsbedrohte Traditionsclub einen 1:0-Sieg gegen Real Madrid. Das entscheidende Tor erzielte Diego Lopez in der 33. Minute. Im extrem engen Tabellenkeller hat Valencia nun drei Runden vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Real Madrid hat nach der Pleite Platz zwei an Stadtrivale Atlético verloren. Cömert spielte in der Valencia-Verteidigung 90 Minuten durch und sah in der 70. Minute Gelb, als er einen zweiten sich im Spiel befindenden Ball genau in Richtung des mit dem anderen Ball sprintenden Real-Flügels Vinicius spielte. (law)