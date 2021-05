Drastische Pandemie-Auswirkungen : Uefa erwartet Einnahmeausfälle von über 8 Milliarden

Der europäische Fussballverband Uefa prognostiziert in seinem Bericht ein düsteres Bild der Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Der zwölfte Uefa-Bericht rechnet mit Einnahmeausfällen in Milliardenhöhe.

Die Europäische Fussball-Union rechnet für den Zeitraum von 2019 bis 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit Einnahmeausfällen von 7,2 Milliarden Euro in den obersten Spielklassen des Profifussballs und 1,5 Milliarden in den unteren Ligen. Das geht aus dem zwölften Uefa-Bericht hervor. Allein der Verlust aus dem Eintrittskartenverkauf soll sich auf vier Milliarden Euro belaufen.

2,7 Milliarden Euro Verlust werden im Bereich «Sponsoring und kommerzielle Einnahmen» erwartet. Immerhin wurden weitere Einnahme-Ausfälle in Höhe von zwei Milliarden Euro verhindert, indem in 38 Topligen die Saison 2019/20 noch zu Ende gespielt werden konnte.

Sinkende Transferausgaben

Entsprechend sind die Transferausgaben im Sommer 2020 um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. In der Transferperiode im Januar 2021 sanken die Ausgaben gar um 56 Prozent gemessen an den Vergleichswerten im Jahr davor. Einsparungen bei Gehältern und Betriebskosten konnten die Verluste demnach nur teilweise kompensieren. Entsprechend waren seit Anfang 2020 bei 15 Erstliga- und 37 Zweitligaclubs aus 24 verschiedenen Ländern die finanziellen Verhältnisse so gravierend, dass sie ihre Ligen verlassen mussten oder mit einem Insolvenzverfahren konfrontiert wurden. Damit wurde der Negativrekord aus dem Jahr 2011 (34 Fälle) übertroffen.