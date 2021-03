Mit sofortiger Wirkung : Uefa hebt Obergrenze für Zuschauer im Stadion auf

Die Beschränkung auf bis zu 30 Prozent der Stadionkapazität wurde von der Uefa aufgehoben. Bestehen bleibt das Stadionverbot für Fans im Ausland.

In den Niederlanden kam es in der WM-Quali bereits zu einem Experiment mit 5000 Fans, die einen negativen Coronatest vorweisen mussten.

Die Uefa hat die Zuschauerobergrenze von 30 Prozent in Stadien gekippt.

Gehören die leeren Fussballstadien in Europa bald der Vergangenheit an?

Mit Blick auf die Fussball-Europameisterschaft hat die Europäische Fussball-Union (Uefa) die Zuschauerobergrenze von 30 Prozent in Stadien gekippt. «Angesichts der Tatsache, dass in jedem einzelnen Land der 55 Uefa-Mitgliedsverbände andere Massnahmen zur Pandemiebekämpfung gelten, hat das Exekutivkomitee heute entschieden, dass eine solche Obergrenze nicht länger benötigt wird», erklärte die Uefa am Mittwoch. Die Grenze war im Oktober eingeführt worden.