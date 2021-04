Nach Absage an Dublin und Bilbao : Uefa mit Kehrtwende – EM-Geisterspiele nun doch möglich

Weil sie keine Zuschauer garantieren konnten, haben Bilbao und Dublin am Freitag ihre EM-Spiele verloren. Wie Uefa-Boss Aleksander Ceferin mitteilt, seien Partien ohne Zuschauer nun aber doch möglich.

Trotz der Zusage der Gastgeber-Städte für EM-Partien vor Zuschauern sind nach Aussage von Uefa-Präsident Aleksander Ceferin auch Spiele ohne Fans weiter denkbar. «Die Behörden vor Ort entscheiden vor den Spielen, ob Zuschauer zugelassen werden oder nicht», sagte er der «Welt am Sonntag». Ceferin bestritt, dass die Uefa von den Gastgeber-Städten Garantien für Spiele mit Fans gefordert habe. «Was wir wollen, ist die Zusage, dass Zuschauer kommen können, wenn die Situation es erlaubt», erklärte der 53 Jahre alte Slowene.

Die Uefa hatte unter anderem München erst am Freitag als Mit-Gastgeber des Turniers in diesem Sommer bestätigt. Zudem wurde bekannt, dass keine Spiele in Dublin und Bilbao stattfinden werden, stattdessen werden St. Petersburg und Sevilla einspringen. Grund: Die beiden Städte hatten keine Zuschauer-Garantie abgeben können.