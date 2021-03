Dieser Entscheid bringe einige Gastgeber-Städte in die Bredouille, so auch München. Zwar erarbeitet die Bayrische Hauptstadt ein Konzept, um Fans an der EM ins Stadion lassen zu können. Nur: Letztlich entscheidet das zulässige Gesundheitsamt, ob Zuschauer zugelassen werden können oder eben nicht. Wenn es sich dagegen entscheidet, wird es in München keine EM-Spiele geben. Ceferin sagte zu diesem Szenario in der kroatischen Zeitung «Sportske novosti»: «Die ideale Variante ist, in allen zwölf Ländern zu spielen. Aber es ist möglich, dass das Turnier in zehn oder elf Ländern gespielt wird, wenn einige Länder die Bedingungen nicht erfüllen.»