Spiel gegen Belarus: Uefa schickt Xhaka, Shaqiri & Co. für die EM-Quali nach Serbien 

Auf der Homepage der Uefa wurde nun ein Stadion in Serbien in der Stadt Novi Sad für die Partie angezeigt. Der Schweizer Fussballverband bestätigt den Uefa-Entscheid auf Anfrage. Mediensprecher Adrian Arnold sagt gegenüber 20 Minuten: «Die Uefa hat mitgeteilt, dass das Heimspiel von Belarus gegen unsere Nationalmannschaft in Novi Sad/Serbien ausgetragen werden soll, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.»

Auch Kosovo ist in der Gruppe mit Belarus und der Schweiz

Nach dem erneut hitzigen Duell zwischen der Schweizer Nationalmannschaft und Serbien an der WM in Katar sorgt der Austragungsort natürlich für Gesprächsstoff. Provokationen von Serbiens Trainer, Spielern, aber auch von Nati-Captain Granit Xhaka sorgten für wilde Szenen und Rudelbildungen. Der Austragungsort ist aber keinesfalls eine Provokation des Fussballverbands in Belarus oder ein Versuch, die Emotionen der letzten Partien zwischen Serbien und der Schweiz als Vorteil zu nutzen. Belarus hatte bereits seit Kriegsbeginn in der Ukraine seine Heimspiele in Serbien und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. So auch die letzten drei Heimspiele in der Nations League.